Wälder in Zell am See auf Punkte aus

Am Dienstag steht für den EC Bregenzerwald das dritte Spiel innert 5 Tagen an.

Sowohl die Wälder als auch ihre Gastgeber vom Dienstag, können bei einem Sieg unter die Top 12 rutschen und damit auf einen Platz für das Pre Play Off. Gerade ein Punkt liegt zwischen den beiden Teams, wobei die Eisbären mit zwei Spielen weniger, knapp die Nase vorn haben. Nicht nur aufgrund der engen Tabellensituation ist es damit ein brisantes Aufeinandertreffen. Die Spiele zwischen den rot-weiß-roten Teams fließen in eine Extra Tabelle ein, aus der im Jänner die Teilnehmer für das „Final Four“ hervorgehen. Die besten vier Mannschaften kämpfen dann innerhalb einer Woche um den österreichischen Meistertitel.

In der vergangenen Saison teilten sich Tiger und Eisbären die Punkte aus den direkten Duellen gerecht untereinander auf. Jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel gewann die jeweilige Mannschaft. In der Sommerpause wechselte Zell am See aus eigenem Wunsch die Regionalgruppe von West nach Ost und hat nun vier Aufeinandertreffen gegen Salzburg, KAC und die slowenischen Teams. Damit fehlten den verbliebenen Teilnehmern der Gruppe West ein Gegner, bzw. zwei Meisterschaftsspiele. Hier wurde per Losentscheid einer der weit entferntesten Teilnehmer in der Alps Hockey League den Wäldern zugeteilt.