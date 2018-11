Wälder hoffen in Gröden auf Punkte

Am Samstag trifft der EC Bregenzerwald zum zweiten Mal in dieser Saison auf den HC Gröden in Wolkenstein.

(Spielbeginn 20:30 Uhr) Bereits um 18:50 Uhr treffen in der Spirit of Hockey VEHL1 die DEC/ECB Juniors auf den Stadtrivalen EHC Ice Tigers Dornbirn.

Der letzte Erfolg in Wolkenstein für den EC Bregenzerwald datiert auf den 25.03.2014. In einer spannenden INL Halbfinalserie zwischen Gröden und den Wäldern muss das entscheidende Spiel fünf ausgetragen werden. Die Südtiroler gehen als Favorit in die Partie, verloren in der gesamten Saison kein einziges Heimmatch. Sie holen sich auch in der Halbfinalserie die ersten zwei Siege vor eigenem Publikum. Der ECB kann in der Messehalle ausgleichen, es geht wieder nach Wolkenstein. Und dort wird der HC Gherdeina mit 0:5 aus dem Bewerb geworfen, die Wälder stehen gegen Neumarkt im Finale. Seitdem sind 1711 Tage vergangen.

„Zeit, das auch zu ändern“, lacht Markus Juurikkala. „Unser Spiel hat sich seit der Heimniederlage stark verbessert. Wenn wir klaren Kopf bewahren und uns 60 Minuten, Shift für Shift konzentrieren, ist der zweite Sieg in dieser Woche möglich.“ Im Messestadion entführten die Wolkensteiner drei Punkte mit einem 4:1 Auswärtssieg. Besonders die Ex Wälder Linus Lundström und Misa Pietilä zeigten gegen ihre alten Teamkollegen auf. Während der quirlige Stürmer das spielentscheidende Tor vorbereitete und das Empty Net selbst erzielte, entschärfte Goalie Pietilä 41 Schüsse auf seinen Kasten.

Zu Beginn des Monats gelang dem Team von Headcoach Patrice Lefebvre eine Serie von vier Siegen in Folge. Zwar blieb man im Anschluss gegen Pustertal und die VEU punktelos, doch am Donnertag meldeten die Südtiroler sich mit einem Shut Out Erfolg gegen Mailand zurück.