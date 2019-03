Wälder hoffen gegen Jesenice auf Punkte

Fast drei Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin besucht der HDD Jesenice das Dornbirner Messestadion.

Der EC Bregenzerwald empfängt die Slowenen am Aschermittwoch zum Kräftemessen ab 20:00 Uhr. Die Begegnung wird live übertragen.

Ein Heim- und ein Auswärtsspiel haben die Juurikkala Schützlinge noch auf ihrem Programm. Am Aschermittwoch kommt es zum zweiten Saisonduell mit dem HDD Jesenice. Die Slowenen setzten sich beim ersten Aufeinandertreffen in der Stahlstadt Mitte November mit 5:2 durch. Bereits im Dezember sollte das Rückspiel erfolgen, doch Jesenice beantragte zum damaligen Zeitpunkt eine Verschiebung, den das BOG der Alps Hockey League kurzerhand durchwinkte.

Extra für Aschermittwoch hat das Gastroteam die Speisekarte mit Käsefladen erweitert. Zudem haben verschiedene Handwerkervereine aus der Region einem Kommen bereits zugesagt und als Spielsponsor konnte die Firma Steurer Installationen gewonnen werden. 24 Stunden nach dem ECB Heimspiel ist das Spirit of Hockey VEHL1 Farmteam wieder im Finaleinsatz. Nach dem 4:0 Sieg in Lustenau ist der Meisterschaftstitel zum Greifen nah. Die Schützlinge von Alex Geier freuen sich am Donnerstag ab 20:10 Uhr auf möglichst viele Fans. Der Eintritt zum Spiel ist frei.