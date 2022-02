Wälder hoffen gegen EHC auf den ersten Meistertitel

Der EC Bregenzerwald hat im ersten Finale der ÖM gegen den Favorit Heimrecht.

Zum ersten Mal, seit der österreichische Meistertitel in der Alps Hockey League ausgespielt wird, lautet die Finalpaarung nicht EHC Lustenau gegen Red Bull Hockey Juniors. Der aktuelle Titelträger trifft in der Endrunde stattdessen auf den EC Bregenzerwald, der damit gleichzeitig eine Premiere feiert. Die bisherigen Saisonduelle gingen an die Löwen, die mit 5:0 und einem 4:3 in Overtime, zwei Erfolge gegen das Team von Markus Juurikkala einfahren konnten. Mit den Ergebnissen aus den Duellen gegen die restlichen österreichischen Teams, qualifizierten sich die beiden Ländle Rivalen für das Halbfinale. Dort setzte sich der EC Bregenzerwald in Kitzbühel deutlich mit 8:3 durch, das Rückspiel in Dornbirn entfiel aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen. Der EHC Lustenau schaffte den Finaleinzug sogar kampflos. Die beiden angesetzten Termine konnten von den Red Bull Hockey Juniors nicht wahrgenommen werden, womit der Tabellenführer automatisch in die Endrunde aufstieg.