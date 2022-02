Wälder hoffen beim Leader EC RB Juniors auf Zuwachs

Der EC Bregenzerwald gastiert in der Mozartstadt bei der Profitruppe.

Nach einem spielfreien Wochenende bestreitet der EC Bregenzerwald am Donnerstag und Samstag zwei Auswärtspartien in Salzburg und Klagenfurt. Die Begegnung mit dem Tabellenführer in der Qualifikationsgruppe A wird morgen ab 19:15 Uhr live auf dem YouTube Kanal des EC Red Bull Salzburg übertragen.

Quasi in allerletzter Minute flogen die Jungbullen aus der Masterround und müssen daher mit dem EC Bregenzerwald und drei anderen Teams um einen Platz in den Pre-Play Offs kämpfen. Durch die 2:4 Niederlage gegen Ligaprimus Jesenice überholte der HC Fassa die Salzburger in der Tabelle und schnappte sich damit den verbliebenen Top Sechs Platz. Die Red Bull Hockey Juniors starteten in die Qualifikationrunde mit einem Erfolg über Sterzing, ehe es zu einer denkbar knappen Niederlage gegen Kitzbühel kam, lediglich im Penaltyschießen fiel ein Treffer zugunsten der Adler. Durch die sechs Punkte, die die Salzburger aufgrund der Platzierung in die nächste Phase der Alps Hockey League mitnehmen konnten, liegen sie vier Zähler vor dem Team von Markus Juurikkala und damit gleichzeitig an der Tabellenspitze.