Wälder hoffen auf den ersten Saisonsieg

Topklub Rittner Buam ist der erste Heimgegner von EC Bregenzerwald.

„Der Saisonstart ist leider nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Für Samstag ist ganz klar das Ziel, drei Punkte einzufahren und unser bisher bestes Spiel der Saison zu zeigen. Wir freuen uns auf lautstarke Wälderfans.“ , ließ ECB Kapitän Richard Schlögl im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit den Rittner Buam wissen. Nach zwei Auswärtsrunden halten die Wälder bei ebenso vielen Punkten. Sowohl in Kitzbühel als auch gegen den HC Fassa ging man in die Overtime.

Das Team aus Ritten konnte sich bereit sechs Zähler auf das Konto gutschreiben lassen. Neben deutlichen Siegen gegen Wipptal und Meran, gab es auch eine Niederlage in Zell am See. In der abgelaufenen Spielzeit gingen beide Duelle zwischen dem EC Bregenzerwald und den Rittner Buam an die Vorarlberger. In Südtirol gewannen die Juurikkala Schützlinge mit 4:1, in Dornbirn trennte man sich ohne Gegentreffer und einem 3:0.