Wälder hilft nur ein Sieg, sonst ist die Saison vorbei

Der EC Bregenzerwald muss das Heimspiel gegen HC Gröden gewinnen.

So fühlt man sich derzeit als ECB Fan in das Jahr 2014 zurückversetzt, als man damals in der INL im Halbfinale auf den HC Gherdeina traf. In der best-off-five Serie wurden die ersten beiden Spiele in Wolkenstein absolviert, wo die Südtiroler ihre makellose Heimbilanz der Saison, mit keiner einzigen Niederlage vor eigenem Publikum, weiter verbesserten. Die Wälder glichen dann im Messestadion auf 2:2 aus. Wieder im Südtirol und mit ca. 100 Fans im Gepäck, schaffte man es mit einem klaren 5:0 Auswärtserfolg in die Endrunde. Auch in dieser Serie stehen Felix Vonbun und Co. mit dem Rücken zur Wand, wenn es ins Messestadion geht. Mit einem weiteren Sieg ist der HC Gherdeina nämlich bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert.