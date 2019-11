Wälder hatten gegen Jesenice das Nachsehen

3:5-Heimpleite des EC Bregenzerwald gegen die Slowenen

Die Gäste aus Slowenien erwischten im Ost West Duell den besseren Start. Von Beginn weg konnten sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, die Wälder waren mit Defensivarbeit mehr als genügend beschäftigt. Als es dann die erste Strafe gab, fackelte Jesenice nicht lange. Brus gewann das Bully, passte den Puck auf Ankerst, der den freistehenden Svetina fand und ideal zu 0:1 bediente. (6.) Sersen erhöhte 38 Sekunden später sogar noch, die Juurikkala Schützlinge mussten früh einem Rückstand hinterherrennen. Zusätzlich wurden die Linien neu zusammengestellt, da Zwerger nach einem Zusammenprall nicht mehr weitermachen konnte. Die offensiven Bemühungen der Wälder gingen ins Leere, auch Jesenice versäumte es im Anschluss die vorliegenden Chancen zu verwerten. So ging es mit 0:2 erstmals in die Kabinen.

Im Schlussdrittel kamen die Gastgeber mit einem Blitzstart nochmals an die Stahlstädter heran. Michael Rainer verwertete im Powerplay einen Rebound, von der Uhr waren gerade einmal 46 Sekunden herunter gelaufen. Doch Rajsar stellte mit seinem zweiten Tor an diesem Abend den alten Abstand wieder her, Skec war nach seinem Einwechseln erstmals geschlagen. (45.) Die Wälder steckten nicht auf, Göggel traf aus dem Gewimmel vor dem gegnerischen Gehäuse zum 3:5. (53.) Es war der Premierentreffer für den 17 jährigen Dornbirner im Wälder Grün, wie zuvor auch bei Michael Rainer. Die Slowenen hatten alle Mühe den Sieg zu verteidigen, besonders als Skec durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde. Warum es zum Schluss nicht reichte, hatte Juurikkala schnell analysiert: „Wir waren im ersten Drittel nicht gut genug. Wir haben die Zweikämpfe nicht gewonnen und zu wenige Chancen herausgespielt. Jesenice ist eine gute Mannschaft, das wussten wir. Sie sind heute mehr gelaufen und haben ihre Möglichkeiten verwertet, das war für mich der Unterschied.“ Bevor die Wälder nach Salzburg reisen, sind am Sonntag die Juniors in Feldkirch im Einsatz. Nach der knappen Overtimeniederlage gegen Leader Hohenems könnte die Geiertruppe mit einem Sieg die Führung erobern. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.