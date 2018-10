Wälder haben gegen Liganeuling einen Sieg eingeplant

Am Mittwochabend steht für den EC Bregenzerwald das zweite Heimspiel im Oktober an.

In der Sommerpause wurde der Ausstieg von Neumarkt aus der Alps Hockey League verkündet. Mit Milano Rossoblu kam der aktuelle Meister der italienischen Serie A2 neu hinzu. Der Verein aus der zweitgrößten Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern startete mit einigen Schwierigkeiten in das neue Abenteuer. Der Heimauftakt gegen die VEU Feldkirch musste abgesagt werden, da die Eisfläche nicht bespielbar war und bis auf einen Zähler gegen die Rotjacken blieb man in den ersten sechs Runden punktelos. Zuletzt gelang dem Team von Trainer Drew Omicioli der erste Sieg. Die Wipptal Broncos, derzeit unter den Top Sechs, wurden mit 5:4 geschlagen.