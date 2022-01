Wälder haben den ersten Derbyerfolg im Visier

Der EC Bregenzerwald hofft im Prestigeduell gegen Lustenau auf drei Zähler.

Am Dienstagabend 19 Uhr kommt es im Messestadion Dornbirn zum langerwarteten Nachtragsspiel zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau. Das Team von Markus Juurikkala peilt dabei den ersten Derbyerfolg der Saison an.

Drei Spieltage sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, bevor die Alps Hockey League in die nächste Phase übergeht. Bevor die Wälder am Donnerstag in Meran antreten und zwei Tage später die Rittner Buam in Dornbirn empfangen, heißt es am Dienstag noch einmal Derbytime. Das erste Aufeinandertreffen mit dem EHC Lustenau in dieser Spielzeit verlief alles andere als nach Wunsch für Felix Vonbun und sein Team. Die Löwen ließen beim 5:0 Erfolg nichts anbrennen und befinden sich mit dem vierten Tabellenplatz auch sonst auf bestem Wege, sich für die Master Round zu qualifizieren.