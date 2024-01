Wälder Gymnasium stellt sich vor

Das BORG Egg lädt am 19. Jänner von 14 bis 17 Uhr zum Informationsnachmittag ein.

Egg. Kommenden Freitag öffnet das Bundesoberstufenrealgymnasium Egg wieder seine Türen, um interessierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern das Bildungsangebot der Schule vorzustellen. Das Egger Gymnasium bietet eine breitgefächerte Ausbildung mit den drei Schwerpunkten Bildnerische Erziehung (BE), Musikerziehung (ME) sowie Natur und Technik (NT) zur Auswahl an.

Präsentationen

Mit einem vielfältigen Programm wird ein Einblick in den Schulbetrieb und die Allgemeinbildung vermittelt. Ab 14 Uhr führen Schülerinnen und Schüler die Gäste durch das Haus und zu den einzelnen Stationen. Um 14.15 Uhr und 15.30 Uhr informieren Direktor Ariel Lang und Bildungsberater Daniel Amann im Musiksaal über die Schullaufbahn und die vielfältigen Berufsmöglichkeiten mit einer Matura an einer allgemeinbildenden höheren Schule. Musikalische Darbietungen geben einen Eindruck in die Möglichkeiten, die der Musikzweig bietet, während im Zeichen- und Werksaal Arbeiten präsentiert werden, die von Schülerinnen und Schülern des Bildnerischen Zweiges geschaffen wurden. „borg nt“, der Zweig mit Schwerpunkt auf den Neuen Technologien, wiederum stellt Projekte im biologischen und chemischen Bereich sowie interessante Versuche am Computer vor und lädt auch zum eigenen Experimentieren ein.

Vielfältiges Programm