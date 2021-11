Wälder gewinnen Penaltykrimi in Cortina

Auch Cortina kann den derzeitigen Lauf der Juurikkala Schützlinge nicht zum Stoppen bringen

Die Antwort darauf lieferten die Wälder im Mitteldrittel. Zwar gab es davor bereits genügend Chancen auf beiden Seiten, jedoch hatten sowohl Karlo Skec als auch sein Gegenüber einen bärenstarken Tag und erstickten die Bemühungen der Kontrahenten ein ums andere Mal im Keim. In der 37. Minute wurde jedenfalls Fabian Ranft von Richard Schlögl in Szene gesetzt und ließ das Hartgummi über der Fanghand von De Filippo im Netz zappeln. (Individualsponsor Mepur gratuliert seinem Spieler.)

Auch im letzten regulären Abschnitt spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, doch an den Schlussmännern gab es schlicht kein Vorbeikommen. Am Ende wies Karlo Skec 43! Gehaltene Schüsse vor. Erst Waltteri Lehtonen gelang es in der 59. Minute den italienischen Schlussmann zu überrumpeln und sein Team erstmals in Führung zu bringen. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Diese hielt nicht lange. Nur 28 Sekunden später glich Lacedelli aus und vertagte die Entscheidung damit in die Overtime. Da diese ohne Tore auskommen musste, kam es zum Penaltyschießen, wo Lipsbergs als fünfter Schütze sein Team endlich erlöste und die Partie zugunsten der Gäste entschied. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)