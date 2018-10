Wälder gastieren beim Italien-Champion

Im Abstand von 48 Stunden bestreiten die Wälder rund um den Staatsfeiertag zwei Spiele.

Bevor sich Christian Ban und Co. für die Niederlage in Salzburg bei den Red Bull Hockey Juniors am Samstag revanchieren wollen, steht am Donnerstag eine Auswärtsfahrt nach Ritten an. Der Italienmeister empfängt den ECB ab 20:00 Uhr.