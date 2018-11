Wälder führten, doch Favorit VEU Feldkirch siegt

Der EC Bregenzerwald lag im Derby gegen VEU Feldkirch in Front, doch 1700 Fans sahen einen Favoritensieg.

Rasant begann am Samstagabend das Ländlederby zwischen dem EC Bregenzerwald und der VEU Feldkirch. Bereits in der zweiten Minute fand sich Gehringer alleine vor dem Kasten von Felix Beck wieder. Die Gäste hatten auch anschließend ein kleines Chancenplus, doch dies änderte sich mit dem zweiten Saisontreffer von Christian Ban schlagartig. Sein Schuss aus einem unmöglichen Winkel traf den Schlittschuh von Caffi und wurde von dort entscheidend ins VEU Gehäuse abgelenkt, was der Videobeweis im Anschluss bestätigte. (5.) Die Wälder konnten sich nun vermehrt ins Verteidigungsdrittel der Gäste festsetzen. Dylan Stanley meldete die Montfortstädter in der 12. Minute zurück und konnte in allerletzter Sekunde nur von Felix Beck gestoppt werden. Auf der anderen Seite vergab der Wälder Kapitän eine Riesenchance nach einem Zuckerpass von Panu Hyyppä. (15.)