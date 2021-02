Wälder fordern den Spitzenreiter Laibach

Im Heimspiel gegen die Topmannschaft aus Slowenien will der EC Bregenzerwald überraschen

Zweites Heimspiel der Woche für den EC Bregenzerwald. Nach dem 4:1 Erfolg vom Dienstag, kämpfen Daniel Ban und sein Team um weitere Punkte gegen den aktuellen Tabellenführer HK SZ Olimpija.

Wenn man auf den nächsten Programmpunkt des EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League blickt, fällt es schwer, nicht die Standardphrase „David gegen Goliath“ zu verwenden. Aber es bringt auf den Punkt, was das Team von Markus Juurikkala erwartet, wenn Ligaprimus Olimpija Laibach im Messestadion zu Besuch ist. Die Liste der Erfolge ist lang, die Statistiken beeindruckend. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Slowenen im Sommer ein Team für eine mögliche Teilnahme in der ICE Hockey League zusammengestellt haben und auch für kommende Saison mit dem Aufstieg liebäugeln. So sind es gerade einmal vier Spiele ohne Punkte, 151 erzielte Tore, während Holsa und Spreitzer insgesamt nur 51 Mal hinter sich greifen mussten, das beste Penaltykilling im Ligavergleich und sieben Spieler in den Top 10 der +/- Statistik, die sofort ins Auge stechen.

Trotzdem wurde auf die finale Phase der Saison nochmals nachgerüstet und mit Marc-Olivier Vallerand ein bekanntes Gesicht von den Sheffield Steelers ausgeliehen. Auch hinter der Bande kam es zu einem Wechsel, so wurde Interims Headcoach Gregor Poloncic von Raimo Summanen abgelöst. Der Finne blickt auf eine erfolgreiche Spieler- und Trainerlaufbahn zurück, war unter anderem bereits Cheftrainer des Nationalteams in seinem Heimatland und konnte mehrere Jahre Erfahrung in der KHL sammeln.