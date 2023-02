Wälder fix im Pre-Play-off

Gegen den EHC Lustenau geht es nun um Platz zwei.

Andelsbuch/Dornbirn. Am Samstag setzte es zwar für die Cracks vom EC Bregenzerwald nach fünf Siegen in Folge gegen den EC Kitzbühel die erste Niederlage in der Qualifikationsrunde, dennoch haben sie sich bereits vorzeitig für das Pre-Play-off qualifiziert. Der HC Meran musste sich nämlich überraschend dem Future Team vom Klagenfurter AC geschlagen geben und kann die Wälder somit auch rechnerisch nicht mehr überflügeln.

In den beiden ausstehenden Partien gegen den zwei Punkte vor den Wäldern liegenden EHC Lustenau geht es für die Truppe von Trainer Markus Juurikkala somit noch um den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe B. Das erste Duell geht am Mittwoch, 22. Februar ab 19.30 Uhr in Dornbirn über die Bühne, das Rückspiel steigt am Samstag, 25. Februar zur selben Uhrzeit in Lustenau. Im Pre-Play-off treffen Roberts Lipsbergs & Co. entweder auf die Zeller Eisbären oder die Wipptal Broncos. Das Team, das dann zuerst zwei Siege verbucht, qualifiziert sich für das Viertelfinal-Play-off der Alps Hockey League.