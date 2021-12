Wälder Eishockeycracks in Terminnöten

Andelsbuch/Dornbirn. Kein Weihnachtsfriede herrscht beim EC Bregenzerwald. Aufgrund der Absage von inzwischen gleich sechs Meisterschaftsspielen aufgrund von mehreren Coronafällen im Team müssen die Juurikkala-Cracks bis Ende Jänner noch 14 Partien absolvieren.

In den Weihnachtsferien haben Kapitän Felix Vonbun und seine Mannschaftskameraden, die nach dem Ausfall mehrerer Trainings hoffentlich bald wieder in die Gänge kommen, dreimal Heimrecht. Am Mittwoch, 29. Dezember kommt der HC Fassa ins Ländle, eine Woche später, am 5. Jänner, gastiert der HC Gröden ebenso in der Dornbirner Messeeishalle wie am Samstag, 8. Jänner SG Cortina. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr, valcome.tv überträgt die Spiele live.