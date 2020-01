Wälder Cracks zeigen sich von der allerbesten Seite

Im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs feiern die Wälder einen klaren 6:1 Sieg.

Es hätte zur Hälfte des ersten Drittels auch 4:0 stehen können. Gleich zu Beginn kamen die Wälder gefährlich vor das gegnerische Tor, Geburtstagskind Julian Zwerger beschenkte sich fast selbst mit dem Führungstreffer. (2.) Kurz darauf musste ein weiterer Angriff der Hausherren regelwidrig gestoppt werden. Johan Lorraine hatte beim anschließenden Penaltyversuch gegen Smith das Nachsehen. (5.) Schließlich entkam Future Club Spieler Benjamin Winkler der gegnerischen Verteidigung, scheiterte aber am Grödner Schlussmann. Auch Lorraine musste sich in der 10. Minute erneut im Einzelduell geschlagen geben. Da die Gäste vorerst nur im Konter ihr Glück suchten, mussten die Zuschauer auf das erste Tor bis in die Schlusssekunden des Abschnitts warten. Smith probierte den Pass hinter dem eigenen Gehäuse, Christian Haidinger kam ihm zuvor. Er luchste die Scheibe ab und servierte sie Daniel Ban, der nur noch in das verwaiste Gehäuse einschieben musste.