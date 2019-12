Wälder-Cracks nach Auswärtssiegen im Vormarsch

Die Pflichtaufgaben in der Fremde wurde vom EHC Bregenzerwald erfüllt

Erstmals seit der Saison 2011/12 stand wieder eine Wälder Mannschaft in Linz auf dem Eis. Bereits damals gehörte Christian Haidinger dem ECB an. Am Freitag absolvierte er in seiner alten Heimat das 333. Meisterschaftsspiel in Grün-Weiß-Schwarz. Diesem drückten vorerst die Gastgeber den Stempel auf. Karlo Skec stand nach längerer Pause wieder im Kasten der Wälder und wurde schnell warmgeschossen. Sein Gegenüber musste sich in der 8. Minute erstmals geschlagen geben, als Johan Lorraine der gegnerischen Verteidigung enteilte und alleine auf Sommer zulief. Da darauf keine zwingenden Chancen mehr folgten, ging es mit 0:1 erstmals in die Kabinen.