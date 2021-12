Wälder brennen auf die Rückkehr in den Spielbetrieb

Mit einem Heimsieg gegen Fassa will der EHC Bregenzerwald das Jahr abschließen.

Über einen Monat dauerte die coronabedingte Zwangspause von ECB Kapitän Felix Vonbun und Co. Gerade deshalb wollen die Wälder das Jahr 2021 mit einem positiven Erlebnis abschließen. Gelingt das Comeback in den Ligaalltag gegen die Falken aus Fassa? Die Antwort gibt es am Mittwoch bereits ab 19:00 Uhr im Messestadion Dornbirn.