Wälder brauchen noch zwei Siege für das Play-off

Im ersten Aufeinandertreffen in Gröden will der EC Bregenzerwald den Grundstein legen.

Keine Paarung im Pre-Play Off ist wahrscheinlich so passend, wie die zwischen dem EC Bregenzerwald und dem HC Gherdeine. Die beiden Teams hatten coronabedingt im bisherigen Saisonverlauf noch keine Gelegenheit für ein Kräftemessen. Dieses findet nun verspätet in einer best-of-three Serie, im Kampf um einen Viertelfinalplatz statt. Am Dienstagabend findet dazu das erste Spiel in Wolkenstein statt, am Donnerstag folgt die Rückrunde im Messestadion Dornbirn. Sollten beide Teams je eine Partie für sich entscheiden können, endet die Serie am Samstag wiederum im Südtirol. „Wir kennen diesen Gegner noch gar nicht so richtig.“, so Philipp Pöschmann nach dem letzten Heimspiel. „Sie haben ein, zwei sehr starke Spieler, die viele Punkte machen. Ich denke es wird darauf ankommen, dass wir defensiv besser stehen, wie in den letzten Runden und, dass wir vorne dann auch die wichtigen Tore machen.“