Wälder blieb in Asiago nur das Ehrentor von Kandemir

Auch in der zweiten Begegnung zwischen Asiago und dem EC Bregenzerwald in dieser Woche, setzen sich die Italiener mit vier Toren durch

Nach einer gut dreistündigen Busfahrt von Canazei aus, waren die Wälder am zweiten Ziel des Wochenendes, Asiago, angelangt. Der Italienmeister machte auch im Rückspiel keine Anstalten, die Vorarlberger zu unterschätzen. Das bekam gleich Topscorer Roberts Lipsbergs zu spüren, der sich bei einem ungeahndeten Bandencheck einen blutigen Cut holte. Für ihn rückte Kai Fässler in die erste Linie auf, während die Rot-Gelben in der vierten Minute im Powerplay durch Vankus in Führung gehen. Später haben die Gäste Glück, Miglioranzi trifft mit einem Schuss vom linken Bullykreis nur den Pfosten. In der 13. Minute erhöhen die Hausherren schließlich durch Magnabosco, der den Puck von Rosa erhält und unter die Querlatte einschlagen lässt. Gegen Ende des Drittels kommen die Wälder zu ihren ersten Chancen und Lipbsbergs zurück ins Spiel, aber Vallini ist auf seinem Posten.