Wälder blicken auf erfolgreichste AHL-Saison zurück

Kapitän Richard Schlögl & Co. feiern am Freitag nochmals mit den Fans.

Andelsbuch, Dornbirn Nach einer tollen Saison ist nun auch für den EC Bregenzerwald die Spielzeit 2023/24 beendet. Als im Frühjahr 2023 mehrere Leistungsträger ihren Abgang verkündeten um zu finanziell attraktiveren Vereinen wie Lustenau, Zell am See oder Kitzbühel zu wechseln, waren die Funktionäre der Wälder wieder einmal gefordert. Schließlich wollte man in der Alps Hockey League auch in der Saison 2023/24 ein ernst zu nehmender Teilnehmer sein. Mit dem „alten Bekannten“ Jussi Tupamäki als neuem Coach, neuen Legionären aus Estland und Finnland, einigen gestandenen Spielern sowie jungen Talenten aus der Region und anderen Bundesländer ging es in die Vorbereitung und – nach durchaus beachtlichen Resultaten in den Freundschaftsmatches – in die Meisterschaft. Der Trainer gab als Saisonziel zwar das Erreichen des Play-offs an, selbst die kühnsten Optimisten rechneten jedoch nicht damit.