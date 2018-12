Wälder Aufholjagd blieb in Gröden unbelohnt

Zur Halbzeit der Begegnung zwischen dem HC Gröden und dem EC Bregenzerwald stand es 3:0 für die Hausherren. Die Vorarlberger kämpften sich beherzt zurück, konnten die Niederlage mit 3:2 aber knapp nicht abwenden.

Erfolgreicher waren die Juniors in der Spirit of Hockey VEHL1. Sie gewannen das Stadtderby gegen die Ice Tigers mit 5:3.

Am Vorabend der Reise nach Gröden, erhielt der EC Bregenzerwald die Benachrichtigung, dass Verteidiger Panu Hyyppä für das Samstagspiel gesperrt sein würde. Neben den Langzeitverletzten fehlten zusätzlich Daniel Ban und Felix Beck im Line Up der Wälder. Karlo Skec sollte daher das Tor hüten, der angeschlagene Thomas Stroj konnte zumindest als Back Up antreten. Während des Spiels blieben die Juurikkala Schützlinge nicht vom Pech verschont. Christian Haidinger konnte nach seinem ersten Shift nicht mehr aufs Eis zurückkehren, Otto Linke nach der Eisreinigung. Die Hausherren konnten daraus Kapital schlagen, daher die frühe Führung in der sechsten Minute durch Benjamin Kostner. Die Wälder fanden nicht zu ihrem Spiel und mussten einige Strafen in Kauf nehmen. In doppelter Überzahl erhöhte Michael Sullmann auf 2:0, dabei blieb es auch bis zur ersten Drittelpause.