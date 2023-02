Wälder auf Pre-Play-off-Kurs

Andelsbuch/Dornbirn. Mit zwei Siegen gegen den HC Meran hat sich der EC Bregenzerwald eine gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Meisterschaft in der Alps Hockey League geschaffen.

Im Heimspiel am vergangenen Samstag mühten sich die Cracks von Coach Markus Juurikkala noch zu einem 4:3-Overtime-Sieg gegen die Südtiroler, wobei Roberts Lipsbergs und Waltteri Lehtonen mit je zwei Treffern und ebenso vielen Assists die herausragenden Akteure waren. Beim Rückspiel am Donnerstag in Meran taten sich die Tiger wesentlich leichter. Bereits nach 28 Minuten führten sie durch Treffer von Kai Fässler, Roberts Lipsbergs, Marlon Tschofen und Richard Schlögl mit 4:0, danach gelang den Hausherren nur noch eine Resultatskosmetik zum 1:4-Endstand. „Das war eine super Teamleistung“, resümierte der Trainer.

Damit haben sich die Wälder auf Rang drei in der Qualifikationsgruppe B vorgeschoben, was eine Teilnahme an den Pre-Play-offs bedeuten würde. Am Samstag, 4. Februar ist ab 19.30 Uhr das Future Team vom Klagenfurter AC in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Das Hinspiel gegen das Schlusslicht endete mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg in der Verlängerung.