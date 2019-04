„Wäldar Win“ gekürt

Das 52. Bezirksmusikfest in Alberschwende wirft seine Schatten voraus.

Seit über 20 Jahren verbindet die KäseStrasse Bregenzerwald und die Weinstraße Weinviertel eine kulinarische Partnerschaft. So finden edle Weine aus dem Weinviertel unter dem Namen „Wäldar Win“ alljährlich in Vorarlberg zahlreiche Liebhaber, während der „Weinviadla Kas“ aus dem Bregenzerwald in Niederösterreich reißenden Absatz findet. Im Vorfeld des 52. Bregenzerwälder Bezirksmusikfestes in Alberschwende vom 27. bis 30. Juni lud das Fest-Team rund um Benjamin Bereuter und Andreas Sutterlütti in Kooperation mit Toni Honsig (Winzer-Initiative Probus) und Dipl. Sommelier Alexander Feurstein (Bregenzer Weine) über hundert Weinliebhaber in den Hermann-Gmeiner-Saal, um im Rahmen einer Verkostung den diesjährigen „Wäldar Win“, der in der Weinlaube als Festwein kredenzt und auch in vielen Gastronomiebetrieben des Landes ausgeschenkt werden wird, zu küren.