Wadenbeinbruch und Nasenbeinbruch mit schlimmen Verletzungen

Das Eliteligaspiel von SW Bregenz und Dornbirner SV blieb torlos.

Der Dornbirner SV, die mit Abstand jüngste Mannschaft in der VN.at Eliteliga holt beim „neuen“ SW Bregenz ein torloses Remis. Und dies obwohl den Haselstaudern sieben Leistungsträger fehlten und der erst 16-jährige Ensar Saygin zum zweiten Mal eine Talentprobe ablieferte. Bregenz und der DSV sind im Frühjahr nach zwei Spieltagen noch sieglos, die Schwarz-Weißen warten in diesem Jahr noch auf den ersten Torerfolg. Für Aufregung war im Duell des Neunten Bregenz und Sechsten DSV aber dennoch gesorgt. Schon in seinem zweiten Spiel verletzte sich SW-Neuerwerbung Gabriel Persson schwer. In einem Zweikampf zog sich der Defensivkünstler aus Schweden schon nach dreizehn Minuten einen Wadenbeinbruch zu und fällt monatelang aus. Und weil sich Uelder Barbosa im Aufwärmen eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, durfte Persson erstmals von Beginn an ran. Im Spiel eins in Röthis wurde Persson erst nach 82 Minuten eingewechselt. Nicht nur ein Bregenzer Spieler erlitt eine schlimme Verletzung, auch der Dornbirner SV Mittelfeldakteur Benjamin Kaufmann musste schon nach 40 Minuten ausgewechselt werden. Der 24-jährige DSV-Kicker konnte mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch die Partie nicht mehr fortsetzen. Die Haselstauder reklamierten in diesem Zweikampf von Ivan Kralj und Benjamin Kaufmann auf eine Tätlichkeit des Bregenzer Verteidigers und plädierten auf einen Ausschluss. Je einmal gab es auf beiden Seiten Elferalarm, doch bei einem angeblichen Foul an Teo Trailovic (45.) bzw. Ingo Gasser (73.) blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Bregenz vergab in Hälfte eins ein halbes Dutzend an guten Einschussmöglichkeiten. Die stark ersatzgeschwächten Haselstauder waren bei Kontern stets gefährlich, aber Zählbares gab es nicht.