Wacker Innsbruck gewinnt Westderby in Lustenau

Bei der 1:2-Niederlage verkorksten die Sticker vor allem die erste Halbzeit, verloren zudem Stefanon und Tabakovic verletzungsbedingt.

Im Westderby zwischen Austria Lustenau und Wacker Innsbruck waren am heutigen Vormittag auch erstmals wieder 100 Zuschauer zugelassen.

Die Tiroler erwischten einen perfekten Start in die Partie. Zunächst versenkte Viteritti einen einen direkten Freistoß in den Maschen (5.), nur neun Minuten später erhöhte der Ex-Dornbirner Fridrikas per Alleingang schon auf 2:0 für die Gäste.