Der etwa 300 Jahre alte Einfirsthof begleitet mit seiner Traufseite die Walgauer Straße, der Wirtschaftstrakt samt Auffahrt liegt im Norden und der Wohntrakt im Süden. Er zeigt sich als gepflegtes, frisch renoviertes Gebäude, aber außer den Solarpaneelen am Dach deutet nichts auf Modernisierungen hin. Die Gebäudekante bildet mit dem Straßenverlauf einen spitzen Winkel. Dadurch gibt es zwischen der Südhälfte und der Straße zunehmend Platz, der als Vorgarten gestaltet ist und den Zugang zum Wohntrakt mit Blumen und Sträuchern säumt. Die Modernisierung spielt sich im Inneren und auf der Rückseite ab und beschränkt sich nicht auf moderne Haustechnik. Die Tenne zum Beispiel, der schmale Gebäudeteil zwischen Wohntrakt und Hoftor, wurde vermutlich ab dem 19. Jahrhundert als Pferdestall genutzt. Neu definiert dient sie, parallel zur Querflurerschließung des Wohntrakts, als Nebeneingang und Schmutzschleuse. Da sie breit genug ist, wurde auch eine moderne Nasszelle eingestellt, Vergleichbares gab es vorher nicht. Die innere Verbindung zum Wohntrakt geht über drei Stufen hinauf in die Küche.

Das sollte aber nicht irgendwie geschehen, sondern in einer Synthese aus Traditionsbewusstsein und Fortschrittlichkeit, voll Hochachtung für den berühmten Vorbesitzer Ludwig Seeger, Mundartdichter, Arzt und Begründer eines heilgymnastischen Privatinstituts in Wien.

Architekt Christian Albrecht sah die Schönheit und die guten Qualitäten des mächtigen Hauses, so - wohl in handwerklicher Hinsicht als auch mit Blick auf die Materi - alien und Proportionen. Er fand Alternativen zur entstellenden Außendämmung, neue Fenster wurden in der alten Optik ange - fertigt, mit schmaler Ansicht und den alten Beschlägen. Er plädierte erfolgreich dafür, die Türstöcke in ihrer lichten Höhe von 1,85 Metern zu erhalten. Holztäfer wurden abgenommen, restauriert, ergänzt und wieder angebracht.