WAC jubelt über Punkt gegen AS Roma

Nach dem Sieg in Gladbach bleibt der WAC durch das 1:1-Heimremis gegen die AS Roma auch im zweiten EL-Gruppenspiel ungeschlagen.

Nach dem überragenden aber doch für viele überraschenden Sieg im ersten Gruppenspiel der Europa League in Gladbach ging es für den Wolfsberger AC heute mit dem Heimspiel gegen die AS Roma weiter. Und die Hausherren standen auch heute von Beginn weg defensiv sehr stabil und ließen kaum gefährliche Aktionen des Favoriten zu. In der 27. Minute war es dann aber doch soweit: Spinazzola köpfte einen WAC-Spieler an, der Ball ging wieder auf den Kopf von Spinazzola und von dort ins Tor. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.