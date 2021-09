"W3+ Fair Rheintal": 3D-Drucker, Innovationen und Networking in Dornbirn

Die Fachmesse "W3+ Fair Rheintal" gastiert im Messequartier. Unternehmen präsentieren ihre neuesten Tech-Innovationen.

Mittwochfrüh wurde im Messequartier in Dornbirn die "W3+ Fair Rheintal" eröffnet. Sie geht auf eine Industrieinitiative in Wetzlar und Mittelhessen zurück und feierte im September 2019 ihre Premiere in Dornbirn. Die "W3+ Fair Rheintal" ist eine Fachmesse für Unternehmen der Zukunftsbranchen rund um Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik. Der Veranstalter "FLEET Events" sieht das Rheintal als Zentrum für eine große Ansammlung innovationskräftiger Unternehmen.