VW droht Strafe in Milliardenhöhe

Der Vorschlag der US-Regierung, die Standards für den Kraftstoffverbrauch bis 2032 zu verschärfen, könnte die großen Autohersteller Milliarden kosten.

Schock in der Automobilindustrie

Die vorgeschlagenen, verschärften Standards für den Kraftstoffverbrauch in den USA senden Schockwellen durch die internationale Automobilindustrie. Große Akteure wie General Motors (GM), Stellantis, Ford und Volkswagen (VW) könnten mit Strafen in Milliardenhöhe konfrontiert werden, sollten sie die neuen Richtlinien des Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Programms nicht erfüllen. Nach Angaben des American Automobile Policy Council (AAPC) könnten GM mit bis zu 6,5 Milliarden Dollar, Stellantis mit etwa drei Milliarden Dollar und VW mit über einer Milliarde Dollar bestraft werden, wenn die neuen, strengeren Maßnahmen greifen.

Zwiespalt in der Branche

GM hat darauf hingewiesen, dass selbst eine Erreichung eines Anteils von 67 Prozent an Elektrofahrzeugen bis 2032 nicht ausreichen würde, um die Anforderungen des CAFE-Programms zu erfüllen. Interessanterweise enthüllt ein Brief der AAPC, dass die Detroit Big Three, zu denen GM, Stellantis und Ford gehören, im Falle der Umsetzung der Politik mit Kosten von 2.151 Dollar pro Fahrzeug rechnen müssten, verglichen mit durchschnittlich 546 Dollar pro Fahrzeug anderer Hersteller. Hier entsteht ein deutlicher Diskrepanz, der den politischen Diskurs anregt: Während es einerseits um den Schutz der Umwelt geht, wird gleichzeitig eine Diskussion über faire und ausgewogene Regulierungen geführt.