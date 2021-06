VVV: Deutlich weniger Fahrgäste im Corona-Jahr

Die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr hat in Vorarlberg im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stark abgenommen.

Optimistisch in die Zukunfg

Hillbrand verwies unter anderem auf die Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung. Die Ticketing-App "Fairtiq", die es seit September 2018 gibt, habe im Pandemie-Jahr 2020 einen deutlichen Aufschwung erfahren. So seien beinahe doppelt so viele Registrierungen gezählt worden wie im Jahr 2019 (14.280 gegenüber 7.932). Innovative Mobilitätslösungen biete man etwa auch in Form der "Vmobil Card" sowie des "Vmobil Kundenportals" an.