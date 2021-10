Vulkan Kilauea auf Hawaii erneut ausgebrochen

Aus einem der aktivsten Vulkane der Welt, dem Kilauea im US-Bundesstaat Hawaii, tritt Asche und Lava aus. Aufnahmen einer Webcam zeigen Lava am Grund des Kraters und Gaswolken.

Bereits neun Monate zuvor, im Dezember 2020, war der hawaiianische Vulkan aktiv und spuckte über 1000 Grad heißes Lawa. Diesmal hält die explosive Tätigkeit zwar noch an, die aufsteigenden Gaswolken sind dennoch nicht zu übersehen. Betroffen sei der Krater Halemaumau am Gipfel des Vulkans auf der Insel Big Island, erklärte die US-Erdbebenwarte USGS am Mittwoch (Ortszeit). Der Vulkan liegt in einem Nationalpark; die Umgebung ist nicht bewohnt.