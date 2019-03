VSV-Doppelsieg: Ariane Rädler gewinnt Super-G vor Nina Ortlieb

Erster Sieg und Gold für Ariane Rädler aus Möggers bei den nationalen Alpinen Ski-Titelkämpfen. Die Lecherin Nina Ortlieb wird starke Zweite.

Vorarlbergs Alpine Damen zeigen am Saisonende noch einmal kräftig auf. Beim Super-G der österreichischen Meisterschaften feierten Ariane Rädler (Möggers) und Nina Ortlieb (Lech) einen Doppelerfolg. Ortlieb hat nach dem Staatsmeistertitel in der Abfahrt nun auch in der zweiten Speed-Disziplin ein Edelmetall geholt und befindet sich in Spätform.