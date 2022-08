VS Hof Andelsbuch: Nun doch mehr Abriss als gedacht

Jetzt doch ein Komplettabriss

Veraltete Bausubstanz

Im Vorhinein wurde das bestehende Gebäude gesichtet und damit geplant. Allerdings habe es keine originalen Baupläne aus den 60ern mehr gegeben, so Michael Pircher, Geschäftsführer von Oberhauser & Schedler Bau. Nun seien viele Dinge zusammengekommen, die gegen eine Sanierung sprächen. Auch aufgrund der Statik sei es nicht möglich: Gewisse Sachen seien damals zu einfach gelöst worden. "So, wie man es heute nicht mehr machen würde", gibt Pircher zu verstehen. Zudem stünden die Untergeschosse teilweise im Grundwasser. Die aufsteigende Feuchtigkeit sei hier ein Problem, da nicht wasserdurchlässig gebaut wurde.

Sanierung war wünschenswert

"Die Sanierung der alten Bausubstanz war wünschenswert", meint Pircher zwar gegenüber VOL.AT. Durch die Erkenntnisse der letzten Wochen habe sich allerdings gezeigt, dass dies so nicht sinnvoll sei. Hier müsse man die Sanierungs- und Neubaukosten gegenüberstellen. Im Zuge dessen habe sich die Frage gestellt, ob es sinngemäß sei, wenn man so viel saniere. Daher gebe es nun doch einen Komplettabriss. Am Donnerstag wird es ein Gespräch der Gemeinde mit O&S Bau und allen Fachplanern geben. "Wir sind eigentlich in den Startlöchern", so Pircher. "Die Architekten müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen."