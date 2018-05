VS Dornbirn-Rohrbach verpasste Medaille knapp, Mäder wurde Zehnter

Die VS Dornbirn-Rohrbach wurde bei den Bundesschulmeisterschaften im Schach starke Vierte und verpasste eine Medaille nur hauchdünn. Die VS Mäder wurde Zehnter.

Bundesmeisterschaften Schulschach-in Tschagguns: Ergebnisse (Einzel): 4. Platz: Fabio Boor, Jakob Poyssl (beide VS Dornbirn/Rohrbach); 6. Platz: Ayscha Baitulaeva (VS Dornbirn/Rohrbach), 8. Platz: Yanis Arndorfer (VS Dornbirn/Rohrbach); 9. Platz: Ian Hörburger (VS Mäder); 10. Platz: Pascal Mathis (VS Mäder); 11. Platz: Gabriel Lukenda (Mäder), 12. Platz: Matteo Simma (Mäder), 16. Platz: Finn Kilga (VS Mäder); Die ersten 3 Mannschaftsplätze waren schon nach den ersten 8 Runden fixiert – die Mannschaften aus Wien und Oberösterreich gaben sich auch in der letzten Runde keine Blöße.