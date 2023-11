VP-Klubobmann Stellvertreter Thomas Winsauer zieht sich aus dem Landtag zurück

Der stellvertretende VP-Klubobmann und seit 2004 im Vorarlberger Landtag vertretene Thomas Winsauer hat angekündigt, bei der Landtagswahl 2024 nicht mehr anzutreten.

Vom JVP-Landesobmann in den Landtag

Thomas Winsauer, der sich zunächst als JVP-Landesobmann für die Jugend Vorarlbergs engagierte und später als Abgeordneter im Landtag tätig war, blickt auf eine lange Karriere in der Politik zurück. Als erster Stellvertreter des VP-Klubobmanns Roland Frühstück stand er diesem in den letzten fünf Jahren beratend und unterstützend zur Seite. In der Aussendung bedankt er sich bei all seinen Wählerinnen und Wähler und allen, die ihn in seiner politischen Arbeit gefördert haben.