Vorzüge des Kachelofens kennenlernen

Am 19. Oktober lädt Rudolf Gort zum „Tag des Kachelofens“ nach Frastanz ein.

Doch eignet er sich überhaupt für jeden Haushalt? Was genau muss man dabei berücksichtigen? Und wie energieeffizient kann damit geheizt werden? Antworten auf diese sowie andere Fragen bringt der „Tag des Kachelofens“, der inzwischen zum 7. Mal stattfindet. An diesem Tag laden Kenner wie der Frastanzer Rudolf Gort ganz unverbindlich zur Information in ihre Betriebe ein. Dabei werden auch ästhetische Gesichtspunkte aufgezeigt. Denn ein Kachelofen lässt sich wunderschön in unsere Räumlichkeiten integrieren und wird somit zum Blickfang jeder Wohnstube.