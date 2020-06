Vorwurf Juden-Hetze: So reagiert Strache

Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache soll nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" antisemitische Äußerungen in ein Buch geschrieben haben.

In der Widmung, die bereits Anfang der 1990er Jahre entstanden sei, heißt es demnach: "Dieses Buch soll Dir einen Einblick in die jüdisch verworrene und machtlüsterne Gedankenwelt vermitteln. Als politische Elite dieses Landes müssen wir unsere Gegner studieren, ihre wirren Ideen entlarven und diesen entgegentreten."

Ein von der Zeitung beauftragter Gutachter kam zu dem Schluss, dass dies "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" Straches Handschrift sei. Der 50-Jährige teilte der Zeitung über seinen Anwalt mit, er könne sich weder an das Buch noch an eine solche Widmung erinnern.