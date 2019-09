Vorträge, Beratung & Inspiration: Besuchen Sie am 4. Oktober Dornbirns BauWohnMeile!

Entlang Dornbirns Lustenauer Straße bilden zehn Unternehmen ein Kraftfeld der Inspiration: Zehn Andockstationen zwischen Planung und Einrichtung und zehnmal individuelle Projektberatung vom Profi.

Tauschen Sie sich mit erfahrenen Architekten über das perfekte Haus aus oder lernen Sie die Wohnungen eines führenden Immobilienentwicklers kennen. Gleich nebenan erfahren Sie, wie Sie zum günstigsten Wohnkredit kommen. Werfen Sie einen Blick durch Ihre zukünftigen Fenster, in Ihren Wintergarten, auf den Balkon, das Treppengeländer oder das Garagentor aus der Bauschlosserei.

Vergleichen, erspüren & ausprobieren

Tauchen Sie ein in die Welt der Farben und Oberflächen, vergleichen und erspüren Sie edle Böden, probieren Sie in Originalgröße Ihre perfekte Küchenordnung aus und gehen Sie noch einen Schritt weiter in Richtung Wohnambiente: Über der Straße erwarten Sie Designermöbel und hochpräzises Schreinerhandwerk.