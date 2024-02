Vorstandswechsel bei "Abschied in Würde" in Götzis

Beim Verein „Abschied in Würde“, bekannt für seine Bemühungen um persönliche und würdevolle Abschiedsrituale, gab es am Dienstag einen Vorstandswechsel.

Im Zuge der 18. Mitgliederversammlung, die im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums in der Kulturbühne AMBACH in Götzis stattfand, wurde ein neues Führungsteam gewählt.

Ingrid Holzmüller übernimmt Vereinsführung

Ingrid Holzmüller tritt als neue Obfrau an die Stelle von Marielle Manahl, während Sarah Mathis das Amt der Kassierin von Edith Maria Fuchs und Hartmut Hofer jenes des Schriftführers von Susa Kennedy übernimmt.

Ein Abschied und ein Neubeginn

Einstimmige Wahl für die Zukunft

Die Wahl des neuen Vorstands erfolgte einstimmig, ein Zeichen des Vertrauens der Mitglieder in das neue Team. Ingrid Holzmüller betonte die Wichtigkeit der Fortführung und Weiterentwicklung der Grundideen des Vereins: „Es ist unser Ziel, ‚Abschied in Würde‘ als Markennamen für Abschiedskultur in Vorarlberg zu etablieren und weiterzuentwickeln.“