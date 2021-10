Vorsicht vor den Zombies: „Back4Blood“ im Game-Test

Teamwork oder Tod: Ein Heldenquartett kämpft sich filmreif durch Horden von Untoten.

Mit dem übernommenen Gameplay des Originals kann „Back 4 Blood“ auch in seinem wichtigsten Aspekt punkten: Die Action ist rasant, fordernd und schweißtreibend. Unsere Gruppe von „Cleanern“ absolviert eine vierteilige Kampagne mit in Summer 40 recht kurzen, aber detailreichen Levels. Dabei geht‘s durch verlassene Dörfer, Wälder, Industrieanlagen, Schiffswracks und vieles mehr. Abwechslung ist reichlich geboten – auch bei den bissigen Gegnern. So trifft man neben den klassischen Zombies auf Spezialisten wie den Tall Boy mit Hammer-Arm oder den giftigen Reeker. Auch bei der eigenen Figuren-Auswahl ist Vielfalt angesagt: Immerhin acht unterschiedliche Charaktere mit eigenen Fähigkeiten stehen aktuell zu Auswahl. Deren Ausrüstung kann angepasst und im Spielverlauf aufgemotzt werden. Das Sortiment an Waffen ist durchaus beeindruckend, das Gunplay schön wuchtig.