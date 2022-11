Vorsicht vor Anlagebetrug - Vorarlberger verlor 540.000 Euro

Nach wie vor kommt es in Vorarlberg vermehrt zu Anzeigen wegen Anlagebetrugs – Modus Operandi „Cyber Trading Fraud“.

Die finanziellen Schäden, die die Opfer erleiden, sind immens. In einem Fall verlor ein Vorarlberger dadurch ein Vermögen von 540.000.- Euro. Die Gesamtschadenssumme in Vorarlberg beläuft sich seit Anfang November auf ca. 1.000.000.- Euro.

Geld "in Sicherheit" bringen

Gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt, möchten die Menschen ihr Geld „in Sicherheit“ bringen und schauen sich in der Internetwelt um Alternativen um. Über diese Wege gelangen Sie auf diverse Werbeinserate. Die Opfer geben dann ihre Telefonnummer bekannt und werden kurze Zeit später von einem angeblichen Broker kontaktiert und die Tat nimmt ihren Lauf.

Die Opfer werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einer Veranlagung von Geldern verlockt. Ziel der Täter ist es, an das Geld der Opfer heranzukommen. Dies geschieht hauptsächlich per Internet, aber teilweise auch telefonisch und beinhaltet die Veranlagung von Geldern in Fonds, Aktien, Gold, Bitcoins, Optionen, Währungen und anderen Produkten. Dabei handelt es sich in der Regel um hochriskante Finanzinstrumente, die nur für erfahrene Anleger geeignet sind.