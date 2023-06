Vorsicht: Kräftige Wärmegewitter möglich

Vor allem in den Abendstunden sind am Dienstag in der schwülwarmen Luft lokale, aber dafür kräftige Wärmegewitter möglich, am wahrscheinlichsten im Bodenseeraum.

Die Hitzewelle in Vorarlberg erreicht diese Woche ihren Höhepunkt. Der Dienstag bleibt recht sonnig und mit Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad sogar noch ein wenig heißer als zuvor, teilweise mit leichtem Föhn. Dabei ziehen Wolken hoch über den Gipfeln und gelegentlich formen sich einige Haufenwolken über den Bergen. Hinweis für Allergiker: Saharastaub macht die Luft diesig. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 33 Grad.

Kräftige Wärmegewitter möglich

Im späteren Verlauf des Nachmittags bis in die Abendstunden hinein können sich in der schwülwarmen Luft örtlich kräftige Wärmegewitter bilden, besonders wahrscheinlich im Bodenseeraum. Bleiben Sie vorsichtig und achten Sie auf mögliche Unwetterwarnungen.

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird wechselnd bewölkt sein und es besteht weiterhin das Potential für kräftige Gewitter, vor allem im Unterland und im Bodenseeraum.

Mit Hagel und Sturmböen rechnen

Am Mittwoch wartet in der ersten Tageshälfte viel Sonnenschein auf uns, bald wird es sehr warm bis heiß. Saharastaub beeinträchtigt weiterhin die Fernsicht. Nachmittags nimmt die Bewölkung zu und es können einige kräftige Regenschauer und Gewitter entstehen, teilweise auch mit Hagel und Sturmböen.

Am Donnerstag geht es sonnig weiter und die Hitze erreicht ihren Höhepunkt mit Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Es bleibt diesig und schwül, und am Nachmittag können erneut heftige Gewitter und Regengüsse auftreten.

Freitag: Abkühlung und Regen

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage verspricht eine Abkühlung: Am Freitag ist es mit der Hitze vorbei. Es regnet verbreitet und ab dem Vormittag sind vor allem im Bergland noch weitere Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 17 bis 23 Grad.

Für das Wochenende wird wieder besseres Wetter erwartet: Am Samstag wird es vermutlich oft sonnig und angenehm warm sein, während der Sonntag viel Sonnenschein, stabiles Wetter und sommerlich warme, aber nicht heiße Temperaturen von bis zu 28 Grad verspricht.