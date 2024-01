Vorsicht auf den Straßen: Glatteisgefahr am Mittwochmorgen

Am Mittwoch muss mit erhöhter Glatteisgefahr auf den Straßen in Vorarlberg gerechnet werden. Fahren Sie vorsichtig!

Am Mittwochvormittag regnet es recht verbreitet, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter. Beim Übergang von Schnee zu Regen muss mit erhöhter Glatteisgefahr gerechnet werden. Gleichzeitig lebt föhniger Südwind über dem Rätikon auf, der die Luft in den südlichen Landesteilen zunehmend abtrocknet, während im Norden auch am Nachmittag noch Regenschauer dabei sein können. Mit Höchstwerten von 5 bis knapp 10 Grad wird es mild für die Jahreszeit.