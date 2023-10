Vorreiter in der Energiewende: Dieser Vorarlberger Landwirt ist mit dabei

Wie im Video beschrieben wird, gewinnt die Familie Peter unter anderem Energie aus Gülle. Auf der Betonbodenplatte, in welcher sich Wasserschläuche befinden, bedient sich rund 3 Meter Gülle. Die erwärmt die Bodenplatte, diese wiederrum gibt die Wärme an die Wasserschläuche ab und schließlich kann man diese Wärme mittels der Wärmepumpe nutzen. Nicht nur das Haus wird so mit Warmwasser versorgt - nein - so wird sogar die Fußbodenheizung betrieben.