Vormerkungen für Novavax-Impfstoff ab sofort möglich

Am 24. Dezember 2021 wurde in Österreich der proteinbasierte Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax als fünfter Covid-Impfstoff für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die erste Lieferung wurde vom Bund für das erste Quartal 2022 angekündigt. Impf-Vormerkungen konnten schon bisher auf der Plattform des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft vorgenommen werden.

Sobald der Impfstoff in Vorarlberg verfügbar ist, werden die Vorgemerkten per SMS bzw. E-Mail informiert, dass sie sich für einen konkreten Termin anmelden können. Die Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Novavax erfolgt ebenso mit zwei Impfdosen, welche im Abstand von drei bis vier Wochen verabreicht werden. Bislang ist der proteinbasierte Impfstoff in Österreich lediglich zur Grundimmunisierung zugelassen und nicht als Auffrischung, wenn man vorher mit einem anderen Impfstoff geimpft wurde.