„Vorlesen ist eine echte Superkraft!“

Ihre Begeisterung für das Lesen und für Bücher teilen sie mit Kindern und Senior*innen - die Rede ist von Vorlesepat*innen: 16 Frauen haben kürzlich erfolgreich einen „Ganz Ohr!“-Lehrgang abgeschlossen. Im Rahmen eines Dankeabends im Diözesanhaus in Feldkirch wurden ihnen nun die Zertifikate überreicht.

Bei der Dankesfeier im Feldkircher Diözesanhaus für die engagierten Frauen und Männer des Projektes „Ganz Ohr!“, das gemeinsam von der PfarrCaritas und der Bibliotheken Fachstelle der Katholischen Kirche Vorarlbergs geführt wird, standen jene Personen im Mittelpunkt, die mit ihrem Ehrenamt Kindern in Bibliotheken oder Bildungseinrichtungen, aber auch Senior*innen zuhause oder in Pflegeheimen die Freude am Lesen mit ganz viel Herzblut vermitteln.