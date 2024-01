Vorfreude auf Schladming-Doppel - Piste "in Topzustand"

Zum zweiten Mal gibt es das Nightrace in Schladming dieses Jahr als Doppelveranstaltung. Wie im Vorjahr werden im steirischen Ennstal Slalom und Riesentorlauf von Flutlicht erhellt, wobei der Riesentorlauf auf den traditionellen Dienstag-Termin (17.45 und 20.45 Uhr) wanderte.

Dass der Riesentorlauf nun vor dem Slalom am Dienstag über die Bühne geht, sei den Vorgaben und Wünschen des Weltverbandes und des ÖSV geschuldet. Die schnelleren Disziplinen sollten üblicherweise immer vor dem Slalom stattfinden. Außerdem spielt die nächste Weltcup-Station Garmisch-Partenkirchen mit zwei Super-G am Wochenende hinein. "Es gibt doch mehr im Riesentorlauf als im Slalom, die auch Super-G fahren. Die haben so einen Tag mehr zu Regeneration", erklärte Schwab. "Natürlich war bei uns immer der Dienstag das Highlight mit dem Slalom, aber wenn man in die Zukunft blickt, ist das sicher der richtige Weg, wenn man im Weltcup bleiben will."